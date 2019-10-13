Тайфун "Хагібіс" у Японії: загинули 18 осіб, майже півтори сотні травмованих

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Неділя, 13 жовтня 2019, 10:37

В результаті тайфуну "Хагібіс" в Японії загинули не менше 18 осіб, 13 зникли безвісти. 

Джерело: NHK

Деталі: За повідомленням ЗМІ, також в результаті стихії щонайменше 149 осіб отримали поранення.

Тайфун торкнувся префектур Канагава, Точіґі, Гумма, Івате, Міягі, Фукусіма, Тіба і Сайтама.

Наразі влада країни намагається визначити загальну кількість постраждалих.

В результаті тайфуну близько 200 тисяч домогосподарств в районі Токіо і прилеглих районах залишилися без електрики, представники Сил самооборони проводять рятувальні роботи в Токіо і семи префектурах.

Наразі "Хагібіс" спостерігається біля берегів східної Японії.

За прогнозами метеорологів, тайфун може стати найпотужнішим у Японії з 1958 року, коли тайфун "Іда" забрав життя понад 1,2 тисячі людей.

У департаменті консульської служби МЗС України нагадали, що у зв’язку із тайфуном практично на всій території Японії очікується різке погіршення погодних умов та планується часткове чи повне припинення усіх видів транспортного сполучення. 

Громадянам України рекомендують врахувати небезпечні погодні умови та інші ускладнення під час планування подорожі до Японії, а у разі надзвичайної ситуації звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Японії за номером телефону +81-90-1775-4206, адреса електронної пошти: emb_jp@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua

 

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Теми: Японія жертви надзвичайна подія


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