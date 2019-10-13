Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайфун "Хагібіс" у Японії: загинули 18 осіб, майже півтори сотні травмованих

Неділя, 13 жовтня 2019, 10:37

В результаті тайфуну "Хагібіс" в Японії загинули не менше 18 осіб, 13 зникли безвісти. 

Джерело: NHK

Деталі: За повідомленням ЗМІ, також в результаті стихії щонайменше 149 осіб отримали поранення.

Тайфун торкнувся префектур Канагава, Точіґі, Гумма, Івате, Міягі, Фукусіма, Тіба і Сайтама.

Наразі влада країни намагається визначити загальну кількість постраждалих.

В результаті тайфуну близько 200 тисяч домогосподарств в районі Токіо і прилеглих районах залишилися без електрики, представники Сил самооборони проводять рятувальні роботи в Токіо і семи префектурах.

Наразі "Хагібіс" спостерігається біля берегів східної Японії.

За прогнозами метеорологів, тайфун може стати найпотужнішим у Японії з 1958 року, коли тайфун "Іда" забрав життя понад 1,2 тисячі людей.

У департаменті консульської служби МЗС України нагадали, що у зв’язку із тайфуном практично на всій території Японії очікується різке погіршення погодних умов та планується часткове чи повне припинення усіх видів транспортного сполучення. 

Громадянам України рекомендують врахувати небезпечні погодні умови та інші ускладнення під час планування подорожі до Японії, а у разі надзвичайної ситуації звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Японії за номером телефону +81-90-1775-4206, адреса електронної пошти: emb_jp@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua

 

Теми: Японіяжертвинадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Японія
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: