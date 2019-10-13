Тайфун "Хагибис" в Японии: погибли 18 человек, почти 150 травмированы

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Воскресенье, 13 октября 2019, 10:37

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 18 человек, 13 пропали без вести.

Источник: NHK

Детали: По сообщению СМИ, также в результате стихии по меньшей мере 149 человек получили ранения.

Тайфун коснулся префектур Канагава, Точиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама.

В настоящее время власти страны пытаются определить общее количество пострадавших.

В результате тайфуна около 200 тысяч домохозяйств в районе Токио и близлежащих районах остались без электричества, представители Сил самообороны проводят спасательные работы в Токио и семи префектурах. 

В настоящее время "Хагибис" наблюдается у берегов восточной Японии. 

По прогнозам метеорологов, тайфун может стать самым мощным в Японии с 1958 года, когда тайфун "Ида" унес жизни более 1,2 тысячи человек.

В департаменте консульской службы МИД Украины напомнили, что в связи с тайфуном практически на всей территории Японии ожидается резкое ухудшение погодных условий и планируется частичное или полное прекращение всех видов транспортного сообщения.

Гражданам Украины рекомендуют учесть опасные погодные условия и другие осложнения при планировании путешествия в Японию, а в случае чрезвычайной ситуации обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Японии по телефону + 81-90-1775-4206, адрес электронной почты: emb_jp@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

 

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Темы: Япония жертвы чрезвычайное происшествие


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