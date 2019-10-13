ПА НАТО відхилила доповідь про економічні санкції проти країн-агресорів

Комітет з питань економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО відхилив суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів.

Джерело: прес-служба партії "Слуга народу", Facebook голови української делегації, нардепа фракції "Слуга Народу" Єгора Чернева

Дослівно: "Вперше за 22 роки Парламентська асамблея НАТО відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації.

"В цілому доповідь була у тональності послаблення і дуже точкового їх застосування. Що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь", - заявив Чернев.

Деталі: Чернев зазначив, що Україна наполягає на подовженні санкцій проти Росії.

"Це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. У майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", – заявив він.

Як зауважила член української делегації Соломія Бобровська, на засіданні ПА НАТО було "відхилено і доповідь, і резолюцію, які стосувались пом’якшення економічних санкцій щодо країн-агресорів".

"Ми, як делегація, підготували купу правок, які зрештою не дали норвежцю тихенько протягти наче б то непомітні точкові санкційні послаблення", - заявила Бобровська.