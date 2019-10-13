ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров

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Воскресенье, 13 октября 2019, 11:59

Комитет по вопросам экономики и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО отклонил доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа", Facebook главы украинской делегации, нардепа фракции "Слуга народа" Егора Чернева

Дословно: "Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации".

"В целом доклад был в тональности ослабления санкций и очень точечного их применения. Что, конечно, нас не устраивало. После нашего выступления большинство стран-членов НАТО проголосовали против того, чтобы принять доклад", - заявил Чернев.

Детали: Чернев отметил, что Украина настаивает на продлении санкций против России.

"Это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украине", - заявил он.

Как отметила член украинской делегации Соломия Бобровская, на заседании ПА НАТО было "отклонен и доклад, и резолюция, касающиеся смягчения экономических санкций в отношении стран-агрессоров".

"Мы, как делегация, подготовили много поправок, которые в конечном итоге не дали норвежцу тихонько протянуть вроде бы незаметные точечные санкционные послабления", - заявила Бобровская.

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Темы: санкции Росcия НАТО


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