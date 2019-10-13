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Ердоган вперше прийняв делегацію РФ разом із "депутатами" від Криму – РосЗМІ

Неділя, 13 жовтня 2019, 12:39
Ердоган вперше прийняв делегацію РФ разом із депутатами від Криму – РосЗМІ

Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське інформаційне агентство "РИА-Новости", яке оприлюднило фото відповідного прийому. 

Деталі: Як зазначається, у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "депутати Держдуми" від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

Російське видання публікує світлину із цього прийому.

До цього часу Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.

 

Офіційну позицію МЗС України з цього приводу наразі не оприлюднив. 

З приводу візиту до Туреччини "кримських" депутатів представництво президента України в АР Крим готує відповідний запит до МЗС України, повідомив постпред президента України у АР Крим Антон Куриневич. 

"Представництво президента України в АР Крим готує відповідний запит до МЗС України. щодо вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами для недопущення участі коллаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та м.Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - заявив Куриневич. 

"Упевнені, що правоохоронними органами України буде дана належна правова оцінка діям коллаборантів в межах існуючих або нових кримінальних проваджень", - додав він. 

Теми: анексіяРосіяКримТуреччина
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