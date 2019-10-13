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Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ

Воскресенье, 13 октября 2019, 12:39
Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с депутатами от Крыма - РосСМИ

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.

Детали: Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема. 

 

МИД Украины официальную позицию по этому поводу в настоящее время не обнародовал.

По поводу визита в Турцию "крымских" депутатов представительство президента Украины в АР Крым готовит соответствующий запрос в МИД Украины, сообщил постпред президента Украины в АР Крым Антон Куриневич.

"Представительство президента Украины в АР Крым готовит соответствующий запрос в МИД Украины - относительно принятия необходимых мер и работе с иностранными партнерами для недопущения участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращения попыток признания аннексии АР Крым и г.Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - заявил Куриневич.

"Уверены, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств", - добавил он.

Темы: аннексияРосcияКрымТурция
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