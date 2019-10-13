Эрдоган впервые принял российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ

624 просмотра
Воскресенье, 13 октября 2019, 12:39

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.

Детали: Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема. 

 

МИД Украины официальную позицию по этому поводу в настоящее время не обнародовал.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: аннексия Росcия Крым Турция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве будут судить крымского "самообороновца", который ехал за "безвизом" 9 октября 2019, 13:00
Почему важна легализация Украиной юридических актов на оккупированных территориях 9 октября 2019, 11:30
Суд в оккупированном Крыму продлил арест украинцам 9 октября 2019, 01:52
Все новости
Главные новости
Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и Приватбанка – Рожкова
Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы
Арахамия назвал число людей Коломойского в "Слуге народа"
Супрун обвинила правительство Гончарука в срыве медреформы
Все новости
здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

Фото

Фотоекстаз: пара путешествует по миру, создавая фотографии на грани магии и реальности

экология

Пальмовое масло: разрушим планету вкусно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів