Эрдоган впервые принял российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ
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Воскресенье, 13 октября 2019, 12:39
Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.
Детали: Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
Российское издание публикует фотографию с этого приема.
МИД Украины официальную позицию по этому поводу в настоящее время не обнародовал.
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