Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.

Детали: Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

МИД Украины официальную позицию по этому поводу в настоящее время не обнародовал.