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У понеділок кільком областям обіцяють туман, іншим - пожежну небезпеку

Неділя, 13 жовтня 2019, 16:00

Вночі та вранці 14 жовтня у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях очікується туман з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Також з 13 до 15 жовтня включно у Донецькій, більшості районів Луганської, Запорізької, Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Тернопільської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями на всій території України утримається тепла, суха та сонячна погода, місцями - мінлива хмарність. Температура вдень сягатиме +21 у південних, центральних та східних областях та +23 - у північних та західних. 

Вночі очікується від +8...+10 на заході, у центрі та сході України до +11...+14 - у південних регіонах. 

прогноз погоди на 14 жовтня
прогноз погоди на 14 жовтня
прогноз погоди на 15 жовтня
прогноз погоди на 15 жовтня

Українська правда
Теми: погода
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