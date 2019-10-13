В понедельник одним областям обещают туман, другим - пожарную опасность

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Воскресенье, 13 октября 2019, 16:00

Ночью и утром 14 октября в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается туман с видимостью 200-500 м (І уровень опасности).

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Также с 13 до 15 октября включительно в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на всей территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода, местами - переменная облачность. Температура днем ​​будет достигать +21 в южных, центральных и восточных областях и +23 - в северных и западных.

Ночью ожидается от +8...+10 на западе, в центре и востоке Украины до +11...+14 в южных регионах.

прогноз погоди на 14 жовтня
прогноз погоды на 14 октября
прогноз погоди на 15 жовтня
прогноз погоды на 15 октября 

Украинская правда

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Темы: погода


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