В понедельник одним областям обещают туман, другим - пожарную опасность
Ночью и утром 14 октября в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается туман с видимостью 200-500 м (І уровень опасности).
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Также с 13 до 15 октября включительно в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на всей территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода, местами - переменная облачность. Температура днем будет достигать +21 в южных, центральных и восточных областях и +23 - в северных и западных.
Ночью ожидается от +8...+10 на западе, в центре и востоке Украины до +11...+14 в южных регионах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua