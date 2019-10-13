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Путін упевнений, що якщо буде друга "холодна війна", РФ вона торкнеться мало

Неділя, 13 жовтня 2019, 16:53

Президент Росії Володимир Путін висловив надію, що другої "холодної війни" не буде, зазначивши, що РФ вона в будь-якому випадку торкнеться в меншому ступені завдяки передовим озброєнням.

Джерело: інтерв'ю Путіна телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky News Arabia, пише російське агентство ТАСС

Деталі: Відповідаючи на питання, чи не може можлива нова гонка озброєнь спровокувати початок другої "холодної війни", Путін сказав: "Не хотілося б".

"У всякому разі, Росії це торкнеться в меншому ступені, тому що, як я вже сказав, перспективні види озброєнь, абсолютно ексклюзивні, яких поки немає ні в кого у світі, у нас є. Ми вже свій шлях до певної міри в цьому сенсі пройшли, тепер ми думаємо над перспективами, працюємо спокійно", - додав він.

Путін звернув увагу на різницю у витратах на оборону в ряді країн, зазначивши, що Росія займає сьоме місце в світі за цим показником. За його словами, на першому місці перебуває США, чиї витрати на ці цілі перевищують $ 700 млрд, потім ідуть Китай, Саудівська Аравія, Великобританія, Франція, Японія, і тільки за ними Росія з оборонними витратами близько $ 48 млрд.

Президент РФ також повідомив, що російські фахівці продовжують вести розробки передових озброєнь і після того, як створили нову гіперзвукову зброю, яка не має аналогів в світі.

Він нагадав про раніше представлені сучасні системи озброєнь.

"Це ракетні комплекси, які летять по настильній траєкторії з гіперзвукової швидкістю. Гіперзвукової зброї поки ні в кого немає. У провідних арміях світу вона, безумовно, рано чи пізно з'явиться. Але і у нас до цього часу вже дещо з'явиться. Я вже знаю, що. [Знаю], над чим наші вчені, інструктори та інженери працюють", - розповів Путін.

Нагадаємо: "Холодною війною" називають конфронтацію між Радянським Союзом та США і країнами Західної Європи, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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