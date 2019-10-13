Путин уверен, что если будет вторая "холодная война", РФ она затронет мало

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Воскресенье, 13 октября 2019, 16:53

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй "холодной войны" не будет, отметив, что РФ она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Источник: интервью Путина телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia, пишет российское агентство ТАСС

Детали: Отвечая на вопрос, не может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин сказал: "Не хотелось бы".

"Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - добавил он.

Путин обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ряде стран, отметив, что Россия занимает седьмое место в мире по этому показателю. По его словам, на первом месте находятся США, чьи расходы на эти цели превышают $700 млрд, потом идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония, и только за ними Россия с оборонными расходами порядка $48 млрд.

Президент РФ также сообщил, что российские специалисты продолжают вести разработки передовых вооружений и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире.

Он напомнил о ранее представленных современных системах вооружений.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - рассказал Путин.

Напомним: "Холодной войной" называют конфронтацию между Советским Союзом и США и странами Западной Европы, длившуюся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

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Темы: Путин Росcия


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