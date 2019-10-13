Скандальний екс-прем’єр Словаччини піде на парламентські вибори

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Неділя, 13 жовтня 2019, 17:02

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має стати другим номером у списку партії влади Smer-SD.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.sk, таку думку озвучил чинний глава уряду Пітер Пеллегріні.

Пообіцявши, що на парламнських виборах наступного року у списку партії не буде "суперечливих" імен, він додав, що вважає за необхідне, щоб Роберт Фіцо йшов під другим номером у партійному списку.

Також Пеллегріні заявив про неможливість формування коаліції із ультраправими силами.

Нагадаємо, Роберт Фіцо був прем’єр-міністром Словаччини до березня 2018 року й пішов з посади після масштабних протестів у країні, викликаних вбивством журналіста Яна Куцяка.

Цього року кандидатура Фіцо розглядалася в якості судді Конституційного суду, що гарантувало б експремєру недоторканість. Втім, колишній президент Андрей Кіска відмовився підтримати цю кандидатуру.

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Теми: Словаччина


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