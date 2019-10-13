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Скандальный экс-премьер Словакии пойдет на парламентские выборы

Воскресенье, 13 октября 2019, 17:02

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен стать вторым номером в списке партии власти Smer-SD.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk, такое мнение озвучил действующий глава правительства Питер Пеллегрини.

Пообещав, что на парламнських выборах в следующем году в списке партии не будет "противоречивых" имен, он добавил, что считает необходимым, чтобы Роберт Фицо шел под вторым номером в партийном списке.

Также Пеллегрини заявил о невозможности формирования коалиции с ультраправыми силами.

Напомним, Роберт Фицо был премьер-министром Словакии до марта 2018 года и ушел с должности после масштабных протестов в стране, вызванных убийством журналиста Яна Куцяк.

В этом году кандидатура Фицо рассматривалась в качестве судьи Конституционного суда, что гарантировало бы екс-премьеру неприкосновенность. Впрочем, бывший президент Андрей Киска отказался поддержать эту кандидатуру.

Темы: Словакия
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