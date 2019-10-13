США готуються вивести всіх своїх військових із північної Сирії

США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

Джерело: заява міністра оборони США Марка Еспера в інтерв'ю каналу CBS, повідомляє Reuters.

Пряма мова: "За останні 24 години ми дізналися, що [турки], ймовірно, мають намір поширити свою атаку далі на південь, ніж планувалося спочатку, і на захід".

Деталі: Еспер сказав, що розмовляв із президентом США Дональдом Трампом у суботу ввечері і що президент доручив американським військовим "почати виведення військ із північної Сирії".

За словами міністра оборони, США готуються евакуювати з північної частини Сирії близько тисячі військовослужбовців.

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