США готуються вивести всіх своїх військових із північної Сирії
США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.
Джерело: заява міністра оборони США Марка Еспера в інтерв'ю каналу CBS, повідомляє Reuters.
Пряма мова: "За останні 24 години ми дізналися, що [турки], ймовірно, мають намір поширити свою атаку далі на південь, ніж планувалося спочатку, і на захід".
Деталі: Еспер сказав, що розмовляв із президентом США Дональдом Трампом у суботу ввечері і що президент доручив американським військовим "почати виведення військ із північної Сирії".
За словами міністра оборони, США готуються евакуювати з північної частини Сирії близько тисячі військовослужбовців.
Передісторія:
- 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
- Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua