США готовятся вывести всех своих военных из северной Сирии
Воскресенье, 13 октября 2019, 17:48
США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
Источник: заявление министра обороны США Марка Эспера в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.
Прямая речь: "За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад".
Детали: Эспер сказал, что разговаривал с Трампом в субботу вечером и что президент поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".
По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.
Предыстория:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
Украинская правда