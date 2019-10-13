США готовятся вывести всех своих военных из северной Сирии

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Воскресенье, 13 октября 2019, 17:48

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Источник: заявление министра обороны США Марка Эспера в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.

Прямая речь: "За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад".

Детали: Эспер сказал, что разговаривал с Трампом в субботу вечером и что президент поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".

По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.

Предыстория:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Украинская правда

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Темы: США Сирия


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