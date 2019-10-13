США готовятся вывести всех своих военных из северной Сирии

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Источник: заявление министра обороны США Марка Эспера в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.

Прямая речь: "За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад".

Детали: Эспер сказал, что разговаривал с Трампом в субботу вечером и что президент поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".

По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.

Предыстория: