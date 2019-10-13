Глава партії Меркель: Росія ненадійний партнер, але Nord Stream-2 буде добудовано

Міністр оборони Німеччини та президент ХДС Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що наразі не існує можливостей зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, про це вона оголосила під час візиту до Ригі.

"Північний потік 2 - складний проект. Я це дуже знаю… Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво" Північної стрічки 2 " все ще може бути припинено",- заявила вона.

Разом із тим Анегрет Крамп-Карренбауерзазначила, що уряд Німеччини робить все, щоб у переговори з Росією входити безпека країн Східної Європи. Росія тут виявилася надійним партнером - наголосила Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною.

Уряд Німеччини офіційно виступає за збереження транзитної ролі України після початку роботи "Північного потоку-2".