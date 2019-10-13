Глава партии Меркель: Россия ненадежный партнер, но Nord Stream-2 будет достроен

1832 просмотра
Воскресенье, 13 октября 2019, 17:59

Министр обороны Германии и президент ХДС Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом она объявила во время визита в Риги.

"Северный поток 2 - сложный проект. Я это очень знаю ... Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключены договоры, строительство" Северной ленты 2 "все еще может быть прекращено", - заявила она.

Вместе с тем Анегрет Крамп-Карренбауерзазначила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входить безопасность стран Восточной Европы. Россия здесь оказалась надежным партнером - подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного правительства по обеспечению украинского газового транзита.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы "Северного потока-2".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Германия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разговор Зеленского и Трампа: Есть "определенное напряжение" с ФРГ и Францией - Пристайко 13 октября 2019, 14:11
Франция, следом за Германией, остановила экспорт оружия в Турцию 13 октября 2019, 05:40
Атаку на синагогу в Германии квалифицировали как теракт 11 октября 2019, 08:19
Все новости
Главные новости
США готовятся вывести всех своих военных из северной Сирии
Луценко уверяет, что не имел никаких деловых отношений с Парнасом и Фруманом
Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ
Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ
Все новости
еда

Сочные и полезны: 10 причин, почему вам следует есть яблоки

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів