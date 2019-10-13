Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві підірвали банкомат у відділенні Приватбанку

Неділя, 13 жовтня 2019, 19:16

У Святошинському районі Києва невідомі особи підірвали банкомат у відділенні Приватбанку та намагалися викрасти звідти касети із готівкою.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Вночі до столичної поліції від працівників приватної охорони надійшло повідомлення про сигналізацію, яка спрацювала у відділенні банківської установи на вулиці Корольова.

Поліцейські встановили, що невідомі особи спочатку пошкодили вхідні двері, проникли до банківського відділення та шляхом підриву банкомату намагались скоїти крадіжку грошей.

"Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено фасад приміщення та передню частину банкомату. Сейф банківського апарату деформований не був. Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли", - повідомили в поліції.

 

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на крадіжку - за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція не називає банківську установу, яку намагалися пограбувати невідомі, однак з опублікованих фото видно, що мова йде про відділення Приватбанку.

Українська правда
Теми: банкиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
банки
"Укренерго" отримає 240 мільйонів доларів грантової допомоги від Світового банку
Банки за 5 місяців отримали рекордний прибуток: майже половина припадає на Приватбанк
Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: