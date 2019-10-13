У Києві підірвали банкомат у відділенні Приватбанку

У Святошинському районі Києва невідомі особи підірвали банкомат у відділенні Приватбанку та намагалися викрасти звідти касети із готівкою.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Вночі до столичної поліції від працівників приватної охорони надійшло повідомлення про сигналізацію, яка спрацювала у відділенні банківської установи на вулиці Корольова.

Поліцейські встановили, що невідомі особи спочатку пошкодили вхідні двері, проникли до банківського відділення та шляхом підриву банкомату намагались скоїти крадіжку грошей.

"Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено фасад приміщення та передню частину банкомату. Сейф банківського апарату деформований не був. Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли", - повідомили в поліції.

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на крадіжку - за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція не називає банківську установу, яку намагалися пограбувати невідомі, однак з опублікованих фото видно, що мова йде про відділення Приватбанку.