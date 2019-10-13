В Киеве взорвали банкомат в отделении Приватбанка

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Воскресенье, 13 октября 2019, 19:16

В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными.

Источник: полиция Киева

Детали: Ночью в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева.

Полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", - сообщили в полиции.

 

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу - по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: банки полиция


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