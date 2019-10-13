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У Києві на вулиці застрелили чоловіка

Неділя, 13 жовтня 2019, 20:39
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Фото поліції

У Києві в неділю ввечері на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка, проводиться спецоперація для затримання підозрюваних.

Джерело: поліція Києва

 

Деталі: До поліції надійшло повідомлення, що у Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями.

На місці злочину правоохоронці виявили гільзи та поспілкувалися зі свідками.

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час  співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні.

 

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів для затримання підозрюваних, на їх розшук орієнтовані всі наряди".

 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

Поліція наразі не повідомляє про дане ДТП.

Українська правда
Теми: вбивствополіція
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