В Киеве на улице застрелили мужчину

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Воскресенье, 13 октября 2019, 20:39
Фото полиции

В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых.

Источник: полиция Киева

 

Детали: В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными ранениями.

На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями.

Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

 

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды".

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

Украинская правда

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Темы: убийство полиция


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