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PiS перемагає на польських виборах, також проходять "друзі Путіна" – екзитпол

Неділя, 13 жовтня 2019, 22:16
PiS перемагає на польських виборах, також проходять друзі Путіна – екзитпол

На парламентських виборах у Польщі перемогла нинішня правляча партія "Право та Справедливість". Згідно екзитполам, за неї віддали голоси 43,6% виборців, що дозволяє їм згнову сформувати монокоаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на опитування Ipsos, проведене на замовлення каналу TVN24.

Таким чином, правлячій польській пратії вдалося покращити свій результат. Нагадаємо, на парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.

Опозиційна "Громадянська платформа" отримала 27,4% голосів. Ще 11,9% проголосували за "Лівицю" - блок лівоцентристських партій.

У Сейм також проходить і "Польська коаліція" - блок Польської селянської партії та популістів із Kukiz’15 – за них віддало голоси 9,6%.

Сенсацією нинішніх виборів стало проходження до Сейму ще одних ультраправих популістів – блоку Конфедерація. За цю політичну сили проголосувало 6,4%.

У випадку, якщо Конфедерація пройде у Сейм, це може дещо ускладнити коаліційні розклади. Всі прогнози про формування нової однопартійної більшості базувалися на тому, що до парламенту пройдуть лише 4 політичні сили, які й поділять решту місць.

У такому випадку для РіS може не вистачити мандатів для однопартійної більшості. Як очікується, в такому випадку вони або запропонують коаліцію Польській селянській партії, або переманять до себе кількох їхніх депутатів.

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