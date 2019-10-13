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PiS побеждает на польских выборах, также проходят "друзья Путина" - экзит-пол

Воскресенье, 13 октября 2019, 22:16
PiS побеждает на польских выборах, также проходят друзья Путина - экзит-пол

На парламентских выборах в Польше победила нынешняя правящая партия "Право и Справедливость". Согласно экзит-полам, за нее отдали голоса 43,6% избирателей, что позволяет им снова сформировать монокоалицию. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос Ipsos, проведенный по заказу канала TVN24.

Таким образом, правящей польской партии удалось улучшить свой результат. Напомним, на парламентских выборах 2015 года за них проголосовало 37,6% избирателей.

Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 27,4% голосов. Еще 11,9% проголосовали за "левые" - блок левоцентристских партий.

В Сейм также проходит и "Польская коалиция" - блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15 - за них отдали голоса 9,6%.

Сенсацией нынешних выборов стало прохождение в Сейм еще одних правых популистов - блока Конфедерация. За эту политическую силу проголосовало 6,4%.

В случае, если Конфедерация пройдет в Сейм, это может несколько усложнить коалиционные расклады. Все прогнозы о формировании новой однопартийного большинства базировались на том, что в парламент пройдут только 4 политические силы, которые и поделят оставшиеся места.

В таком случае для РиS может не хватить мандатов для однопартийного большинства. Как ожидается, в таком случае они либо предложат коалицию Польской крестьянской партии, или переманят к себе нескольких их депутатов.

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