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На Волині безвісти зник посадовець Луцької міськради

Неділя, 13 жовтня 2019, 22:44

У суботу, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Любязь у Любешівському районі на Волині зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

Джерело: волинські видання "ВолиньPost", "Район.in.ua", речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров у Facebook

Деталі: Як пише "ВолиньPost", четверо чоловіків, серед яких був Веремійчик, рибалили з човна. Потім здійнялися сильні хвилі, і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.

Станом на 16:00 13 жовтня розпочали пошуки з повітря, задіявши легку авіацію. Окрім того, територію озера протягують неводом (великою рибацькою сіткою).

Як пише видання "Район.in.ua" з посиланням на прес-службу ГУНП у Волинській області, повідомлення про подію надійшло до поліції 12 жовтня по 16:00 від медиків.

У Любешівську ЦРЛ з переохолодженням госпіталізували двох жителів Луцького району та одного жителя Луцька. Чоловіки рибалили на озері Любязь, і їхній човен перевернувся. Разом з ними на човні був також і Веремійчик. Зі слів чоловіків, він поплив до берега по допомогу.

До розшуку безвісти зниклого були залучений весь особовий склад відділення поліції, кінологи, допомагали місцеві жителі. Пошуки тривали до ранку, у неділю до них долучилися рятувальники-водолази.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий".

Речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров повідомив у Facebook, що станом на 19:00 13 жовтня водолази-рятувальники УДСНС області обстежили близько 20 тисяч квадратних метрів дна під час безпосередніх занурень на озері Любязь для пошуку Веремійчика.

Також майже 6 гектарів дна водойми обстежили методом тралювання (за допомогою спеціальних тросів та рятувальних човнів).

"Пошуки ускладнюються сильним замуленням дна, видимість у воді озера складає не більше 1 метра", - зазначив він.

За словами Несторова, у неділю пошуки завершено відповідно до вимог нормативних документів щодо діяльності групи водолазно-рятувальних робіт та вимог техніки безпеки. Пошукові роботи відновляться в понеділок з початком світлового дня.

Українська правда

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Теми: Волинська область
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