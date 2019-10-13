На Волыни пропал без вести чиновник Луцкого горсовета

В субботу, 12 октября, во время рыбалки на озере Любязь в Любешивском районе на Волыни исчез директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик.

Источник: волынские издание "ВолиньPost", "Район.in.ua", спикер ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров в Facebook

Детали: Как пишет "ВолиньPost", четверо мужчин, среди которых был Веремийчик, рыбачили с лодки. Затем поднялись сильные волны, и лодка перевернулась. Трое мужчин остались возле лодки, а Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь. Впоследствии мужчина исчез.

По состоянию на 16:00 13 октября начали поиски с воздуха, задействовав легкую авиацию. Кроме того, территорию озера протягивают неводом (большой рыбацкой сеткой).

Как пишет издание "Район.in.ua" со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Волынской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 12 октября по 16:00 от медиков.

В Любешевскую ЦРБ с переохлаждением госпитализировали двух жителей Луцкого района и одного жителя Луцка. Мужчины рыбачили на озере Любязь, и их лодка перевернулась. Вместе с ними на лодке был также и Веремийчик. По словам мужчин, он поплыл к берегу за помощью.

К розыску без вести пропавшего был привлечен весь личный состав отделения полиции, кинологи, помогали местные жители. Поиски продолжались до утра, в воскресенье к ним присоединились спасатели-водолазы.

Следователи по данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "без вести пропавший".

Спикер УГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров сообщил в Facebook, что по состоянию на 19:00 13 октября водолазы-спасатели УГСЧС области обследовали около 20 тысяч квадратных метров дна во время непосредственных погружений на озере Любязь для поиска Веремийчика.

Также почти 6 гектаров дна водоема обследовали методом тралевания (с помощью специальных тросов и спасательных лодок).

"Поиски осложняются сильным заилением дна, видимость в воде озера составляет не более 1 метра", - отметил он.

По словам Нестерова, в воскресенье поиски завершены в соответствии с требованиями нормативных документов относительно деятельности группы водолазно-спасательных работ и требованиями техники безопасности. Поисковые работы возобновятся в понедельник с началом светового дня.