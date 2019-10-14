У Києві "швидка" потрапила в ДТП: двоє загиблих, 5 постраждалих – ЗМІ

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 06:00
фото - НПУ

На перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна в Києві сталося ДТП за участю "швидкої допомоги", водій "швидкої" загинув на місці, фельдшер померла по дорозі в лікарню, ще 5 осіб постраждало.

 

Джерело: dtp.kiev.ua

Деталі: за попередньою інформацією видання, дівчина з двома дітьми на автомобілі "Пежо" рухалася по вул. Ватутіна в напрямку Троєщини на зелене світло. "Швидка" з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова. "Швидка" протаранила "Пежо" в лівий борт і перекинулася.

Водій "швидкої" сильно вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. 

Загиблій фельдшеру було 23 роки.

Другий лікар "швидкої" в критичному стані госпіталізований.

Дитина, яка разом з батьками перебувала в авто медичної допомоги на момент удару, уже вдома. 

Інформації про стан дівчини-водійки "Пежо" та її дітей наразі немає, відомо лише, що вони не в тяжкому стані. 

Українська правда

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Теми: ДТП Київ


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