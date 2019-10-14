На перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина в Киеве произошло ДТП с участием "скорой помощи", водитель "скорой" погиб на месте, фельдшер скончалась по дороге в больницу, еще 5 человек пострадали.

Источник: dtp.kiev.ua

Детали: по предварительной информации издания, девушка с двумя детьми на автомобиле "Пежо" двигалась по ул. Ватутина в направлении Троещины на зеленый свет. "Скорая" с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова. "Скорая" протаранила "Пежо" в левый борт и опрокинулась.

Водитель "скорой" сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте.

Погибшей фельдшеру было 23 года.

Второй врач "скорой" в критическом состоянии госпитализирован.

Ребенок, который вместе с родителями находилась в авто медицинской помощи на момент удара, уже дома.

Информации о состоянии девушки-водителя "Пежо" и ее детей пока нет, известно лишь, что они не в тяжелом состоянии.