Стрілянина у Філадельфії: є жертви

Щонайменше 6 людей постраждало під час стрілянини у Північній Філадельфії у неділю 13 жовтня.

Джерело: NBC 10 Philadelphia

Деталі: Поліція наразі шукає стрільців, жодних арештів ще не проводилось.

Щонайменше 6 людей постраждало під час стрілянини у Північній Філадельфії у неділю 13 жовтня. NBC 10 Philadelphia

Всі шість поранених доставлені до лікарні та перебувають у стабільному стані.

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