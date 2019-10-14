Стрілянина у Філадельфії: є жертви

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 03:57

Щонайменше 6 людей постраждало під час стрілянини у Північній Філадельфії у неділю 13 жовтня.

Джерело: NBC 10 Philadelphia

Деталі: Поліція наразі шукає стрільців, жодних арештів ще не проводилось.

 
Щонайменше 6 людей постраждало під час стрілянини у Північній Філадельфії у неділю 13 жовтня.
NBC 10 Philadelphia

Всі шість поранених доставлені до лікарні та перебувають у стабільному стані. 

Нагадаємо:

  • Напередодні четверо людей загинуло та троє поранено внаслідок перестрілки в підпільному казино одного з районів Нью-Йорка.

Українська правда

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Теми: США кримінал


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