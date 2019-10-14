Стрілянина у Філадельфії: є жертви
Щонайменше 6 людей постраждало під час стрілянини у Північній Філадельфії у неділю 13 жовтня.
Джерело: NBC 10 Philadelphia
Деталі: Поліція наразі шукає стрільців, жодних арештів ще не проводилось.
Всі шість поранених доставлені до лікарні та перебувають у стабільному стані.
Нагадаємо:
- Напередодні четверо людей загинуло та троє поранено внаслідок перестрілки в підпільному казино одного з районів Нью-Йорка.
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