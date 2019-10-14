Стрельба в Филадельфии: есть жертвы
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Понедельник, 14 октября 2019, 03:57
По меньшей мере 6 человек пострадали во время перестрелки в Северной Филадельфии в воскресенье 13 октября.
Источник: NBC 10 Philadelphia
Детали: Полиция сейчас ищет стрелков, никаких арестов еще не проводилось.
Все шесть раненых доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.
Напомним:
- Накануне четыре человека погибли и трое получили ранения в результате перестрелки в подпольном казино одного из районов Нью-Йорка.
Украинская правда
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