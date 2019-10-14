Стрельба в Филадельфии: есть жертвы

По меньшей мере 6 человек пострадали во время перестрелки в Северной Филадельфии в воскресенье 13 октября.

Источник: NBC 10 Philadelphia

Детали: Полиция сейчас ищет стрелков, никаких арестов еще не проводилось.

По меньшей мере 6 человек пострадали во время перестрелки в Северной Филадельфии в воскресенье 13 октября. NBC 10 Philadelphia

Все шесть раненых доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

Напомним: