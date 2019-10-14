Стрельба в Филадельфии: есть жертвы

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Понедельник, 14 октября 2019, 03:57

По меньшей мере 6 человек пострадали во время перестрелки в Северной Филадельфии в воскресенье 13 октября.

Источник: NBC 10 Philadelphia

Детали: Полиция сейчас ищет стрелков, никаких арестов еще не проводилось.

 
По меньшей мере 6 человек пострадали во время перестрелки в Северной Филадельфии в воскресенье 13 октября.
NBC 10 Philadelphia

Все шесть раненых доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

Напомним:

  • Накануне четыре человека погибли и трое получили ранения в результате перестрелки в подпольном казино одного из районов Нью-Йорка.

Украинская правда

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Темы: США криминал


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