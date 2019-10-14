Кенійка побила світовий рекорд у марафоні
Бріджид Косгеї виграла Чиказький марафон з результатом у 2:14.04, чим закріпила новий світовий рекорд.
Джерело: агентство "AFP"
Деталі: 25-річна Косгеї також виграла лондонський напівмарафон у квітні цього року.
Попередній рекорд був за британкою Поле Редкліфф і тримався на позначці у 2:15.25 з 2003 року.
Нагадаємо:
- Кенієць Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом в історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за дві години.
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