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Кенійка побила світовий рекорд у марафоні

Понеділок, 14 жовтня 2019, 07:31

Бріджид Косгеї виграла Чиказький марафон з результатом у 2:14.04, чим закріпила новий світовий рекорд.

Джерело: агентство "AFP"

Деталі: 25-річна Косгеї також виграла лондонський напівмарафон у квітні цього року.

 
AFP
 

Бріджід Косгеї виграла Чиказький марафон з результатом у 2:14.04, чим закріпила новий світовий рекорд.

AFP

Попередній рекорд був за британкою Поле Редкліфф і тримався на позначці у 2:15.25 з 2003 року. 

Нагадаємо: 

  • Кенієць Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом в історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за дві години.

Українська правда
Теми: спорт
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