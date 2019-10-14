Кенийка побила мировой рекорд в марафоне

Бриджид Косгеи выиграла Чикагский марафон с результатом в 2:14.04, чем закрепила новый мировой рекорд.

Источник: агентство "AFP"

Детали: 25-летняя Косгеи также выиграла лондонский полумарафон в апреле этого года.

AFP

Бриджид Косгеи выиграла Чикагский марафон с результатом в 2:14.04, чем закрепила новый мировой рекорд. AFP

Предыдущий рекорд был за британкой Поле Рэдклифф и держался на отметке в 2:15.25 с 2003 года.

Напомним: