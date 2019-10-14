Кенийка побила мировой рекорд в марафоне
Понедельник, 14 октября 2019, 07:31
Бриджид Косгеи выиграла Чикагский марафон с результатом в 2:14.04, чем закрепила новый мировой рекорд.
Источник: агентство "AFP"
Детали: 25-летняя Косгеи также выиграла лондонский полумарафон в апреле этого года.
Предыдущий рекорд был за британкой Поле Рэдклифф и держался на отметке в 2:15.25 с 2003 года.
Напомним:
- Кениец Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа.
Украинская правда