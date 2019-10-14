Кенийка побила мировой рекорд в марафоне

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Понедельник, 14 октября 2019, 07:31

Бриджид Косгеи выиграла Чикагский марафон с результатом в 2:14.04, чем закрепила новый мировой рекорд.

Источник: агентство "AFP"

Детали: 25-летняя Косгеи также выиграла лондонский полумарафон в апреле этого года.

 
AFP
 

Бриджид Косгеи выиграла Чикагский марафон с результатом в 2:14.04, чем закрепила новый мировой рекорд.

AFP

Предыдущий рекорд был за британкой Поле Рэдклифф и держался на отметке в 2:15.25 с 2003 года.

Напомним:

  • Кениец Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию ​​менее чем за 2 часа.

Украинская правда

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Темы: спорт


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