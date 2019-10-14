На виборах мера Будапешта переміг опозиційний кандидат
Понеділок, 14 жовтня 2019, 07:55
Опозиційний кандидат Гергей Карачонь набрав майже 51% голосів на виборах мера Будапешта.
Джерело: агентство "AFP"
Деталі: Колишній політолог Карачонь, якого підтримало широке коли опозиційних партії, вже назвав перемогу "історичною".
Іштван Тарлон, чинний мер та представник партії "Фідес - Угорський громадянський союз", яку очолює чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, набрав 45%.
Це перший виборчий удар для Орбана після його приходу до влади у 2010 році.
"Фідес" під час виборчої кампанії постійно атакувала Карачоня за нібито про-міграційну позицію та його "непридатність" до роботи, тоді як Орбан погрожував відмовитись від співпраці з муніципалітетами, вибори до яких його партія програла.
Українська правда