На выборах мэра в Будапеште победил оппозиционный кандидат

Оппозиционный кандидат Гергей Карачонь набрал почти 51% голосов на выборах мэра Будапешта.

Источник: агентство "AFP"

Детали: Бывший политолог Карачонь, которого поддержало широкий круг оппозиционных партий, уже назвал победу "исторической".

Оппозиционный кандидат Гергей Карачонь набрал почти 51% голосов на выборах мэра Будапешта.

Иштван Тарлон, дейстующий мэр и представитель партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, набрал 45%.

Это первый избирательный удар для Орбана после его прихода к власти в 2010 году.

"Фидес" вела крайне негативную кампанию, нападая на Карачоня за якобы про-миграционную позицию и его "непригодность" для работы, в то время как Орбан пригрозил прекратить сотрудничество с муниципалитетами, выборы в которые его партия проиграла.