На выборах мэра в Будапеште победил оппозиционный кандидат

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Понедельник, 14 октября 2019, 07:55

Оппозиционный кандидат Гергей Карачонь набрал почти 51% голосов на выборах мэра Будапешта.

Источник: агентство "AFP"

Детали: Бывший политолог Карачонь, которого поддержало широкий круг оппозиционных партий, уже назвал победу "исторической".

 
Оппозиционный кандидат Гергей Карачонь набрал почти 51% голосов на выборах мэра Будапешта.

Иштван Тарлон, дейстующий мэр и представитель партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, набрал 45%.

Это первый избирательный удар для Орбана после его прихода к власти в 2010 году.

"Фидес" вела крайне негативную кампанию, нападая на Карачоня за якобы про-миграционную позицию и его "непригодность" для работы, в то время как Орбан пригрозил прекратить сотрудничество с муниципалитетами, выборы в которые его партия проиграла. 

Украинская правда

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Темы: Венгрия виборы


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