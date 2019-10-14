Скалецькій призначили 4 радників "для продовження реформ і налагодження співпраці"

Главі МОЗ Зоряні Скалецькій призначено чотирьох радників "для продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами".

Джерело: прес-служба МОЗ України

Деталі: Як заявила сама Скалецька, міністерство "продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я, втілює розпочаті реформи та планує зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін".

До "команди реформаторів МОЗ", зокрема, приєдналися Олексій Яременко, заступник керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я, Віктор Ляшко, експерт за напрямком розбудови системи громадського здоров’я, Матвій Хренов, консультант НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг та Серго Кітіашвілі, фахівець з питань європейської інтеграції.

За даними відомства, перед радниками поставлено завдання напрацювати проекти рішень та законопроектів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.

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