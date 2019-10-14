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Скалецкой назначили 4 советников "для продолжения реформ и налаживания сотрудничества"

Понедельник, 14 октября 2019, 09:44

Главе Минздрава Зоряне Скалецкой назначили четырех советников "для продолжения реформ и налаживание сотрудничества с международными партнерами".

Источник: пресс-служба Минздрава Украины

Детали: Как заявила сама Скалецкая, министерство "продолжает курс преобразований в системе здравоохранения, воплощает начатые реформы и планирует сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений".

К "команде реформаторов МОЗ", в частности, присоединились Алексей Яременко, заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения, Виктор Ляшко, эксперт по направлению развития системы общественного здоровья, Матвей Хренов, консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг и Серго Китиашвили, специалист по вопросам европейской интеграции.

По данным ведомства, перед советниками поставлена ​​задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.

В Минздраве отметили, что команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике и внедрении врачебного самоуправления.

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Украинская правда
Темы: Минздравреформы
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