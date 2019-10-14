Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС сказали, що хочуть чути від Пристайка

Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:37
В ЄС сказали, що хочуть чути від Пристайка

Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

Джерело: заява представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни. Сьогодні важливо підтримувати увагу ЄС і міжнародного співтовариства до цього (держави Україна – ред.)", заявила Могеріні. 

14 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко здійснить робочі візити до Люксембургу та Брюсселя, де візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах "Групи друзів України в ЄС"  та у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах. 

Очікується, що Пристайко поінформує партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, безпекову ситуацію на Донбасі та стан підготовки до саміту у "Нормандському форматі". 

У Брюсселі ключовою темою засідання комітету буде ситуація на сході держави в контексті агресії РФ та зусиль української сторони з реалізації мінських угод.  В рамках візиту Пристайко також проведе низку двосторонніх зустрічей. 

Теми: МЗСЄСреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: