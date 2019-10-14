В ЄС сказали, що хочуть чути від Пристайка

Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

Джерело: заява представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни. Сьогодні важливо підтримувати увагу ЄС і міжнародного співтовариства до цього (держави Україна – ред.)", заявила Могеріні.

14 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко здійснить робочі візити до Люксембургу та Брюсселя, де візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах "Групи друзів України в ЄС" та у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах.

Очікується, що Пристайко поінформує партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, безпекову ситуацію на Донбасі та стан підготовки до саміту у "Нормандському форматі".

У Брюсселі ключовою темою засідання комітету буде ситуація на сході держави в контексті агресії РФ та зусиль української сторони з реалізації мінських угод. В рамках візиту Пристайко також проведе низку двосторонніх зустрічей.