В ЕС сказали, что хотят услышать от Пристайко

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Понедельник, 14 октября 2019, 10:37

Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством.

Источник: заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Укринформ

Дословно: "Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Евросоюз больше всего поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны. Сегодня важно поддерживать внимание ЕС и международного сообщества к этому (государству Украина - ред.)", - заявила Могерини.

14 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко осуществит рабочие визиты в Люксембург и Брюссель, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам "Группы друзей Украины в ЕС" и в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Ожидается, что Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".

В Брюсселе ключевой темой заседания комитета будет ситуация на востоке государства в контексте агрессии РФ и усилий украинской стороны по реализации минских соглашений. В рамках визита Пристайко также проведет ряд двусторонних встреч.

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Темы: МИД ЕС реформы


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