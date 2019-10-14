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Євросоюз на рік продовжив санкції за отруєння в Солсбері

Понеділок, 14 жовтня 2019, 11:59

Європейський союз у понеділок продовжив на рік санкції щодо застосування хімічної зброї, введені, зокрема, через напад за участі росіян в Солсбері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 14 жовтня.

Рада ЄС вирішила продовжити до 16 жовтня 2020 року санкції, які стосуються осіб і організацій, що несуть відповідальність за розробку і використання хімічної зброї. Санкції включають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів осіб, а також заморожування активів підприємств.

Станом на тепер санкції застосовуються до дев'яти особам — п'ятеро пов'язані з сирійським режимом і четверо причетні до нападу в Солсбері. Під санкціями також перебуває одна організація, Центр наукових студій та досліджень (SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Колишній шпигун ГРУ Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає. 

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСкрипальЄСсанкції
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