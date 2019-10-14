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Евросоюз на год продлил санкции за отравление в Солсбери

Понедельник, 14 октября 2019, 11:59

Европейский союз в понедельник продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, которые были введены, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 14 октября.

Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2020 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия. Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

На сегодня санкции применяются к девяти лицам - пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери.

Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает. 

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Темы: РосcияСкрипальЕСсанкции
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