Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю у світі.

Джерело: повідомлення оргкомітету The Nobel Prize

Дослівно: "Дослідження, проведене лауреатами цьогорічної премії з економіки значно покращило нашу здатність боротися зі світовою бідністю. Лише за два десятиліття їх новий підхід, заснований на експерименті, трансформував розвиток економіки, що тепер є полем для досліджень".

Дюфло та Банерджі представляють Массачусетський технологічний інститут, (Кембридж, США), Кремер - Гарвардський університет, (Кембридж, США). Окрім того Естер Дюфло 1972 року народження стала другою жінкою і наймолодшим науковцем, яка отримала Нобелівську премію з економіки.

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