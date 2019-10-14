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Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю

Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:43

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю у світі. 

Джерело:  повідомлення оргкомітету The Nobel Prize

Дослівно: "Дослідження, проведене лауреатами цьогорічної премії з економіки значно покращило нашу здатність боротися зі світовою бідністю. Лише за два десятиліття їх новий підхід, заснований на експерименті, трансформував розвиток економіки, що тепер є полем для досліджень". 

Дюфло та Банерджі представляють Массачусетський технологічний інститут, (Кембридж, США), Кремер - Гарвардський університет, (Кембридж, США). Окрім того Естер Дюфло 1972 року народження стала другою жінкою і наймолодшим науковцем, яка отримала Нобелівську премію з економіки. 

Нагадаємо, 

  • Премію миру у 2019 році вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду Алі.
  • Лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини стали американець Вільям Кейлін-молодший, британець Пітер Редкліфф та американець Грегг Семенза за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".
  • Лауреатами премії з хімії стали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Вітінгем та Акіра Йошіно за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

Українська правда

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Теми: Нобелівська преміяекономіка
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