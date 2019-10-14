Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

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Понедельник, 14 октября 2019, 13:43

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью в мире.

Источник: сообщение оргкомитета The Nobel Prize

Дословно: "Исследование, проведенное лауреатами премии по экономике значительно улучшило нашу способность бороться с бедностью. Только за два десятилетия их новый подход трансформировал развитие экономики, что теперь является широким полем для исследований".

Дюфло и Банерджи представляют Массачусетский технологический институт (Кембридж, США), Кремер - Гарвардский университет, (Кембридж, США).

Кроме того Эстер Дюфло 1972 года стала второй женщиной и самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по экономике.

Украинская правда

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Темы: Нобелевская премия экономика


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