Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью
Понедельник, 14 октября 2019, 13:43
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью в мире.
Источник: сообщение оргкомитета The Nobel Prize
Дословно: "Исследование, проведенное лауреатами премии по экономике значительно улучшило нашу способность бороться с бедностью. Только за два десятилетия их новый подход трансформировал развитие экономики, что теперь является широким полем для исследований".
Дюфло и Банерджи представляют Массачусетский технологический институт (Кембридж, США), Кремер - Гарвардский университет, (Кембридж, США).
Кроме того Эстер Дюфло 1972 года стала второй женщиной и самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по экономике.
Напомним,
- Премию мира в 2019 году вручили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али.
- Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американец Уильям Кейлин-младший, британец Питер Рэдклифф и американец Грегг Семенза за исследование, как "клетки испытывают доступность кислорода и адаптируются к ней".
- Лауреатами премии по химии стали Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Витинг и Акира Йошино за вклад в разработку литий-ионных аккумуляторов.
Украинская правда