Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью в мире.

Источник: сообщение оргкомитета The Nobel Prize

Дословно: "Исследование, проведенное лауреатами премии по экономике значительно улучшило нашу способность бороться с бедностью. Только за два десятилетия их новый подход трансформировал развитие экономики, что теперь является широким полем для исследований".

Дюфло и Банерджи представляют Массачусетский технологический институт (Кембридж, США), Кремер - Гарвардский университет, (Кембридж, США).

Кроме того Эстер Дюфло 1972 года стала второй женщиной и самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по экономике.

Напомним,