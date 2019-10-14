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Вибори у Польщі: Представники українців не пройшли до нового парламенту

Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:29

Представникам українців Польщі не вдалося пройти до нового складу польського Сейму на парламентських виборах, які відбулися напередодні, 13 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі газети українців Польща "Наше слово".

За даними видання, до парламенту не потрапив "головна надія української меншини" Мирон Сич, який ішов останнім номером в ельблонзькому списку "Громадянської коаліції". Він здобув 4353 голосів, тоді як для входження у парламент потрібно було як мінімум 6 тисяч голосів.

Інші українські кандидати з цього списку, Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська, здобули прихильність приблизно по півтисячі виборців.

Досить низький результат показали натуралізовані уродженці України у списках "Лівиці", Олеся Івченко і Максим Капланський, вони ледве сягають трьох сотень виборців.

Водночас з-поміж друзів української меншини зі списків "Громадянської коаліції" до Сейму пройшли Адам Шлапка,Томаш Сємоняк, Яцек Протас, Павел Коваль і Міхал Щерба.

У новому складі Сейму буде чимало критиків України. Потрапив до парламенту представник "православної" меншини Євген Чиквін з Підляшшя. Видання "Przegląd Prawosławny", редактором якого він є, активно критикує незалежність Православної церкви України.

Зі списків націоналістів пройшов Роберт Вінніцький, який, за прогнозом газети, з трибуни Сейму продовжить критикувати українців і Україну. 

За списком правлячої партії до Сейму потрапив Томаш Жимковський, який з парламентської трибуни говорив, ніби під час церковної процесії в Перемишлі "бандерівці" напали на "польського громадянина".

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Нагадаємо,

Теми: ПольщавибориУкраїна
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