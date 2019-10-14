Вибори у Польщі: Представники українців не пройшли до нового парламенту

Представникам українців Польщі не вдалося пройти до нового складу польського Сейму на парламентських виборах, які відбулися напередодні, 13 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі газети українців Польща "Наше слово".

За даними видання, до парламенту не потрапив "головна надія української меншини" Мирон Сич, який ішов останнім номером в ельблонзькому списку "Громадянської коаліції". Він здобув 4353 голосів, тоді як для входження у парламент потрібно було як мінімум 6 тисяч голосів.

Інші українські кандидати з цього списку, Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська, здобули прихильність приблизно по півтисячі виборців.

Досить низький результат показали натуралізовані уродженці України у списках "Лівиці", Олеся Івченко і Максим Капланський, вони ледве сягають трьох сотень виборців.

Водночас з-поміж друзів української меншини зі списків "Громадянської коаліції" до Сейму пройшли Адам Шлапка,Томаш Сємоняк, Яцек Протас, Павел Коваль і Міхал Щерба.

У новому складі Сейму буде чимало критиків України. Потрапив до парламенту представник "православної" меншини Євген Чиквін з Підляшшя. Видання "Przegląd Prawosławny", редактором якого він є, активно критикує незалежність Православної церкви України.

Зі списків націоналістів пройшов Роберт Вінніцький, який, за прогнозом газети, з трибуни Сейму продовжить критикувати українців і Україну.

За списком правлячої партії до Сейму потрапив Томаш Жимковський, який з парламентської трибуни говорив, ніби під час церковної процесії в Перемишлі "бандерівці" напали на "польського громадянина".

Знати більше:

Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів

Нагадаємо,