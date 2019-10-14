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Выборы в Польше: Представители украинцев не прошли в новый парламент

Понедельник, 14 октября 2019, 14:29

Представителям украинцев Польши не удалось пройти в новый состав польского Сейма на парламентских выборах, которые состоялись накануне, 13 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале газеты украинцев Польши "Наше слово".

По данным издания,  в парламент не попал "главная надежда украинского меньшинства" Мирон Сыч, который шел последним номером в эльблонгском списке "Гражданской коалиции". Он получил 4353 голосов, тогда как для вхождения в парламент нужно было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из этого списка, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, нашли поддержку примерно полтысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых", Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва получили поддержку трех сотен избирателей.

В то же время среди друзей украинского меньшинства из списков "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

В новом составе Сейма будет немало критиков Украины. Попал в парламент представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин с Подляшья. Издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

Из списков националистов прошел Роберт Винницький, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину. 

По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський, который с парламентской трибуны говорил, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

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Темы: ПольшавиборыУкраина
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