Выборы в Польше: Представители украинцев не прошли в новый парламент

618 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 14:29

Представителям украинцев Польши не удалось пройти в новый состав польского Сейма на парламентских выборах, которые состоялись накануне, 13 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале газеты украинцев Польши "Наше слово".

По данным издания,  в парламент не попал "главная надежда украинского меньшинства" Мирон Сыч, который шел последним номером в эльблонгском списке "Гражданской коалиции". Он получил 4353 голосов, тогда как для вхождения в парламент нужно было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из этого списка, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, нашли поддержку примерно полтысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых", Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва получили поддержку трех сотен избирателей.

В то же время среди друзей украинского меньшинства из списков "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

В новом составе Сейма будет немало критиков Украины. Попал в парламент представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин с Подляшья. Издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

Из списков националистов прошел Роберт Винницький, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину. 

По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський, который с парламентской трибуны говорил, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

Читайте также:

Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов

Напомним,

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша виборы Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинского актера избили в Познани 13 октября 2019, 20:44
Дуда призвал "солидарно давить на Россию" 13 октября 2019, 10:05
В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат 13 октября 2019, 09:54
Все новости
Главные новости
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибших, 5 пострадавших – СМИ
Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции
Все новости
Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

еда

Сочные и полезны: 10 причин, почему вам следует есть яблоки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів