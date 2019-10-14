Націоналісти пішли маршем слави УПА, виступають проти "Штайнмаєра"

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 15:15
фото - Дмитро Ларін, УП

У центрі Києва проходить урочистий марш націоналістів з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії, акція відбувається під гаслом "Захистимо українську землю".  

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Націоналісти висловлюють свій протест проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого погодженою нещодавно в Мінську "формулою Штайнмаєра", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.

Марш розпочався біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де пройшло віче, після якого колона націоналістів рушила бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.  Кінцевою точкою маршу організатори зазначили вулицю Банкову, де розташований Офіс президента України.

Під час ходи учасники маршу вигукують "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе", "Одна мова, одна нація, одна Батьківщина". 

За даними організаторів маршу - ВО "Свобода" - участь у марші беруть понад 10 тис. людей.

Серед учасників - представники "Свободи", партії "Правий сектор", Організації українських націоналістів, Конгресу українських націоналістів, "Тризубу" ім. Степана Бандери, а також представники Асоціації фермерів України.

 
 
 
 
 
Усі фото - Дмитро Ларін, УП

 

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Теми: Київ Свобода УПА акції


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