Националисты устроили марш славы УПА, выступают против "Штайнмайера"

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Понедельник, 14 октября 2019, 15:15
фото - Дмитрий Ларин, УП

В центре Киева проходит торжественный марш националистов по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, акция проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю".

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Националисты также выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Марш начался возле памятника Тарасу Шевченко, где прошло вече, после которого колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в направлении Крещатика. Конечной точкой марша станет улица Банковая, где расположен Офис президента Украины.

Во время шествия участники марша выкрикивают "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего", "Один язык, одна нация, одна Родина".

По данным организаторов марша - ВО "Свобода" - участие в марше принимают более 10 тыс. человек.

Среди участников - представители "Свободы", партии "Правый сектор", Организации украинских националистов, Конгресса украинских националистов, "Тризуба" им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

 
 
 
 
 
все фото - Дмитрий Ларин, УП

 

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Темы: Киев Свобода УПА акции


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