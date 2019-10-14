Зеленський на Донеччині вручив бійцям нагороди

Президент Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з українськими бійцями та вручив їм державні нагороди.

Джерело: трансляція виступу Зеленського на сторінці Офісу президента в Facebook, сайт президента

Пряма мова: "Конституція України каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими Захисниками".

Деталі: За словами президента, були часи, коли Україна жила безтурботно, а війна здавалася чимось далеким.

"Анексований Крим та початок війни на Донбасі, стрічки жахливих новин з кількістю жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була дійсно шокова терапія, немов дві тисячі вольт пропустили по тілу нашої рідної України", - сказав він.

Фото прес-служби президента

Пряма мова: "Такі моменти є дійсно моментами істини, коли в цілого народу є два шляхи: перший – здатися і назавжди зникнути з лиця землі. Або народитись вдруге, всупереч усьому, назло всім ворогам, підвестися на ноги, обтрусити пил, посміхнутися і сказати: "Ні, не дочекаєтесь". Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста: бо ми українці, вільні і незламні".

Деталі: Разом з тим, прес-служба президента повідомила, що він в рамках робочої поїздки на Донеччину ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

"З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди та годинники п’ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Водночас населений пункт, де президент зустрічався з військовими, не вказується.

Прес-служба повідомляє також, що Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна.

Зазначається, що меморіальний пам’ятний знак захисникам Авдіївки був відкритий 19 вересня 2017 року за кількасот метрів від позицій противника.