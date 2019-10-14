Зеленский в Донецкой области вручил бойцам награды

Президент Владимир Зеленский в Донецкой области встретился с украинскими бойцами и вручил им государственные награды.

Источник: трансляция выступления Зеленского на странице Офиса президента в Facebook, сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Конституция Украины говорит, что Украина независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, с нашими Защитниками".

Детали: По словам президента, были времена, когда Украина жила беззаботно, а война казалась чем-то далеким.

"Аннексированный Крым и начало войны в Донбассе, ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал он.

Фото пресс-службы президента

Прямая речь: "Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть два пути: первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз, вопреки всему, назло всем врагам, встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ очень прост: потому что мы украинцы, свободные и несокрушимые".

Детали: Вместе с тем, пресс-служба президента сообщила, что он в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

"По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В то же время населенный пункт, где президент встречался с военными, не указывается.

Пресс-служба сообщает также, что Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Отмечается, что мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года в нескольких сотнях метров от позиций противника.