Опозиція "взяла" Сенат Польщі

Партія влади Польщі "Право і справедливість" отримала найбільшу кількість сенаторів у новому складі верхньої палати парламенту, проте депутатів від опозиції сукупно буде більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Право і справедливість" матиме 48 сенаторів. Тоді як "Громадянська коаліція" - 44, Польська селянська партія – 3, Союз демократичних лівих сил – 2. Ще троє сенаторів є незалежними кандидатами, наближеними до "Громадянської платформи".

У попередньому скликанні Сенату в "Права і справедливості" був 61 мандат.

На виборах до Сенату опозиція домовилась не висувати кандидатів один проти одного, тому їй вдалось досягти такого хорошого результату.

Перемога опозиції в Сенаті розмиває монобільшість "Права і справедливості", яка перемогла на виборах до Сейму.

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