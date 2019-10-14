Опозиція "взяла" Сенат Польщі

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 17:08

Партія влади Польщі "Право і справедливість" отримала найбільшу кількість сенаторів у новому складі верхньої палати парламенту, проте депутатів від опозиції сукупно буде більше.

Про це повідомляє "Європейська правда"  з посиланням на Onet.

"Право і справедливість" матиме 48 сенаторів. Тоді як "Громадянська коаліція" - 44, Польська селянська партія – 3, Союз демократичних лівих сил – 2. Ще троє сенаторів є незалежними кандидатами, наближеними до "Громадянської платформи".

У попередньому скликанні Сенату в "Права і справедливості" був 61 мандат.

На виборах до Сенату опозиція домовилась не висувати кандидатів один проти одного, тому їй вдалось досягти такого хорошого результату.

Перемога опозиції в Сенаті розмиває монобільшість "Права і справедливості", яка перемогла на виборах до Сейму.

Детальніше читайте у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів"

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Теми: Польща


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