Оппозиция "взяла" Сенат Польши

2441 просмотр
Понедельник, 14 октября 2019, 17:08

Партия власти Польши "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, однако депутатов от оппозиции совокупно будет больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" -  44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.

Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.

Подробнее читайте в статье: "Старая власть и друзья Кремля: какую опасность несут Украине результаты польских выборов"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выборы в Польше: Представители украинцев не прошли в новый парламент 14 октября 2019, 14:29
Украинского актера избили в Познани 13 октября 2019, 20:44
Дуда призвал "солидарно давить на Россию" 13 октября 2019, 10:05
Все новости
Главные новости
Пристайко: "Нормандский саммит" в ноябре - последний шанс "Минска"
У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
Все новости
ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Фотопроект

Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2019

еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів