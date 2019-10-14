Могеріні назвала задовільними плани Києва щодо Донбасу і реформ

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани Києва щодо Донбасу та реформ, які в Люксембурзі у понеділок представив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали від нього (глави МЗС України. – ЄП) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України", - сказала Могеріні, спілкуючись з журналістами після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", - додала вона.

Могеріні також висловила "повну рішучість ЄС підтримати порядок денний реформ в Україні".

"Ми маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі… Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - зазначила глава дипломатії ЄС.

Раніше у понеділок Пристайко заявив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в Парижі в середині листопада.