Могеріні назвала задовільними плани Києва щодо Донбасу і реформ

2997 переглядів
Понеділок, 14 жовтня 2019, 17:21

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани Києва щодо Донбасу та реформ, які в Люксембурзі у понеділок представив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали від нього (глави МЗС України. – ЄП) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України", - сказала Могеріні, спілкуючись з журналістами після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", - додала вона.

Могеріні також висловила "повну рішучість ЄС підтримати порядок денний реформ в Україні".

"Ми маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі… Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - зазначила глава дипломатії ЄС.

Раніше у понеділок Пристайко заявив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в Парижі в середині листопада.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені