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Могерини назвала удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам

Понедельник, 14 октября 2019, 17:21

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала комплексными и удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам, которые в Люксембурге в понедельник представил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы получили от него (главы МИД Украины. - ЕП) комплексную и, я бы даже сказала, очень удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также о том, как решить конфликт на востоке Украины", - сказала Могерини, общаясь с журналистами после заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", - добавила она.

Могерини также выразила "полную решимость ЕС поддержать повестку дня реформ в Украине".

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и украинцев в дальнейшем... Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - отметила глава дипломатии ЕС.

Ранее в понедельник Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в Париже в середине ноября.

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